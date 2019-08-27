Erdoğan, Rus-Çin ortak yapımı yolcu uçağının koltuklarını sıkışık buldu

Rus-Çin ortak yapımı CR929 yolcu uçağında birinci sınıf koltukları konforlu bulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi sınıfı koltuklarına oturdu. Ekonomi sınıfı planlamasını beğenmeyen Erdoğan, koltukların tasarruf amacıyla çok sıkışık yapıldığını söyledi.

CR929 yolcu uçağının salonu © Sputnik / Ramil Sitdikov

CR929 yolcu uçağının salonu © Sputnik / Ramil Sitdikov 1 / 2 © Sputnik / Ramil Sitdikov CR929 yolcu uçağının salonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bunun üzerine “Bunu, havayolu şirketinin isteği üzerine yapıyorlar. Örneğin eğer uçuş uzun sürüyorsa koltuklar arasındaki mesafe daha fazla oluyor, eğer havayolu şirketi kısa mesafelere uçuyorsa daha az oluyor” ifadesini kullandı.