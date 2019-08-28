'Rus-Türk askeri işbirliği, yaptırımların ABD'lilerin beklediği sonuçları vermediğini gözler önüne serdi'

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda konuşan Şugayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün fuarda savunma sanayisi alanında yaptığı istişareler bağlamında ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların başarısız olduğunu anlattı.

Şugayev, Türkiye örneğinde görüldüğü gibi, yaptırımların ABD'lilerin beklediği gibi sonuçları vermediğini söyleyebileceklerini kaydetti.

Yaptırımlar nedeniyle silah ihracatı alanında birtakım sorunlar olduğunu ancak ulusal paralarla alışveriş yapma, dolardan uzaklaşma gibi çözüm yolları bulunduğunu söyleyen Şugayev, "Bugün hiç kimse, Rusya ve partnerleri, dolar kullanarak riske girmiyor. Bu, ABD için mutlaka bir sürpriz olacak. Farklı ödeme yöntemleri de mevcut" dedi.

'ANKARA'YLA ÖDEMELER KONUSUNDA HER ŞEY YOLUNDA'

Şugayev, Rusya'nın Türkiye'yle hangi para birimi üzerinden alışverişi yaptığı sorusuna net bir yanıt vermeden, "Ankara'yla ödemeler konusunda her şey yolunda" ifadesini kullandı.

Bu arada Şugayev, ABD'nin Rusya'nın partnerlerine yönelik baskısının daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye çıktığını belirtti.

"ABD'li büyükelçilik, askeri misyon çalışanlarının, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin "Beyler, yaptırımlarımız olduğunu hepiniz biliyorsunuz ve sizler de bu yaptırımlara maruz kalacaksınız" diye konuştuklarına dair her gün bilgi alıyoruz. Böyle bir şey daha önce hiç görülmedi. En kötü dönemlerde bile bunlar yaşanmadı, standart bir ahlaki tutum vardı" diye devam eden Şugayev, ABD'nin Rusya'nın partnerlerini baskı altına alarak haksız rekabet yaptığını vurguladı.