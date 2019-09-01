Rusya: ABD, Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib'e saldırdı

Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle dün sabah 06:00 itibarıyla Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği İdlib'deki 'sessizlik rejimi' ABD tarafından bozuldu.

Suriye ve Rusya'ya ait güçlerin ateşkes rejimine tamamen uyduğunun altının çizildiği Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ABD, dün saat 15:00 sularında Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenledi.

'ABD TÜM MUTABAKATLARI İHLAL ETTİ'

ABD'nin bu saldırıyla daha önce varılan tüm mutabakatları ihlal ettiğini vurgulayan Merkez, saldırı sonucunda çok sayıda can kaybının ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiğini bildirdi.

'SURİYE, BARIŞÇIL ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN ATEŞKESİ SÜRDÜRÜYOR'

Amerikan tarafından saldırının El Kaide hedeflerine yönelik olduğu açıklaması yapıldığını anımsatan Merkez, "ABD, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin korunmasını tehlikeye attı, bazı bölgelerde ateşkesi ihlal etti. Washington'un Rusya ve Suriye'ye İdlib'de hava gruplarını keyfi olarak kullanma konusunda sürekli suçlama yönelttiği dikkate alındığında, ABD'nin bu eylemleri anlaşılmaz. ABD'nin bombardımanı nedeniyle silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırılara rağmen Suriye ordusu, gerilimi azaltma bölgesinde en kısa sürede barışçıl çözüm bulunması için ateşkes rejimini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.