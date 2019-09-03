Rusya'da internet kanunu ihlal eden Google, cezasını hala ödemedi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, Doğu Ekonomi Forumu çerçevesinde gazetecilere "Google’ın cezayı ödemek için 30 Eylül’e kadar vakti var. Şirketin, tüm diğerleri gibi ödemeyi yapmak için son ana kadar bekleyeceğini düşünüyorum" dedi.

Jarov, Google’ın ceza gerekçesi olan filtreleme parametrelerini hâlâ değiştirmediğini de ekledi.

Roskomnadzor temmuzda Rusya kanunları doğrultusunda filtreleme yapmadığı gerekçesiyle Google’a 700 bin ruble (11 bin dolar) ceza vermişti.

Rusya’da Temmuz 2018’de, arama motorlarının yasaklı içeriklere yönelik bağlantıların gizlemesi yönünde bir kanun yürürlüğe girmişti. Google ise yasaklı sitelerin yer aldığı federal bilgi sistemine bağlanmayı reddetmişti.