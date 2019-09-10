Rusya’da 2137 yıllık ‘iPhone’ bulundu

Arkeolojik araştırmaları yürüten Arkeolog ve EurAsia Keşif Derneği yetkilisi Pavel Leus, bu nesnenin yeni nesil akıllı telefonları andırdığını söyledi.
Arkeologlar, buluntuların sahibi olan kadına ‘Nataşa’ lakabını takarken, üzerinde bulunan aksesuarı da ‘iPhone’ olarak adlandırdı.
Bulunan siyah renkli nesnenin boyu 18 santimetre, genişliği de 9 santimetre. Esasen ‘kemer tokası’ olarak tasarlanmış olan aksesuarın üzerindeki oyuntulara yerleştirilmiş olan turkuaz, akik ve sedef gibi değerli taşlar arasında Hiung-nu madeni paralarının da yer alması, söz konusu nesnenin tarihi hakkında da bizlere bilgi veriyor ve 2137 yıl kadar eski olduğunun tahmin edilmesine yol açıyor.
Leus, "Bulduğumuz cisim muhtemelen şık kemeriyle gömülen Nataşa’nın kemerinin tokası. Akıllı telefonlarla olan benzerliği ise tahmin edilebileceği üzere tamamen tesadüf. Hiung-nu döneminden kalma iPhone olarak basına yansıyan söz konusu cisim, şimdiye dek kazı çalışmalarımız sırasında karşımıza çıkan en medyatik buluntu. Ancak önceleri de çok çarpıcı kalıntılar ortaya çıkarmıştık” açıklamasını yaptı.
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А помните как в 2016 была найдена первая инкрустированная пластина-пряжка (она же айфон :)) из сибирского гагата на Ала-Тее? Погребение "Наташи" с хуннским Айфоном до сих пор остаётся одним из наиболее интересных на нашем могильнике, и кстати, только у неё единственной пояс был украшен китайскими монетами у-шу, дающими нам terminus post quem 118 год до нашей эры, когда их впервые стали изготавливать в ханьском Китае. Ареал распространения больших поясных пряжек из такого экзотического материала ограничен тремя весьма удалёнными друг от друга регионами - север Внутренней Азии (Бурятия, Монголия, Хакасия и Тува), Средняя Азия и Нижнее Поволжье... Впрочем, регионом их происхождение, без сомнения, является именно Внутренняя Азия, откуда они пошли дальше на запад... Xiongnu-iPhone... First siberian jet belt plaque from the xiongnu period cemetery of Ala-Tey in Tuva found 2016.. from the grave of a young female.. It's already published and you can find it on my Academia page etc. #хунну #ала_тей #алатей #гагат #пряжки #гагатовыепряжки #тува #саянское_море #ТАЭ2016 #таэ_иимк_ран #xiongnu #beltbuckles #jetbuckles #archaeology #Tuva #expedition #Xiongnu_iPhone #хуннский_айфон
Yapılan kazılar sırasında önceleri rahibe olduğu sonradan ise deri üreticiliği yaptığı düşünülen antik çağlardan bir kadının, ipek elbiseler içerisindeki bedeni bulundu.
Söz konusu bölgede gerçekleştirilen ilginç keşiflerden bir diğeri de içerisinde ahşap bir iğne bulunan dikiş çantasıyla beraber gömülmüş olan bir dokumacı kadın.
Arkeologlar ise, soylu insanlara ait olan bu mezarları antik dönemin mezar hırsızları tarafından dokunulmadan buldukları için oldukça şanslı olduklarını düşünüyor.
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