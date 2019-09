Rusya’da 2137 yıllık ‘iPhone’ bulundu

View this post on Instagram

А помните как в 2016 была найдена первая инкрустированная пластина-пряжка (она же айфон :)) из сибирского гагата на Ала-Тее? Погребение "Наташи" с хуннским Айфоном до сих пор остаётся одним из наиболее интересных на нашем могильнике, и кстати, только у неё единственной пояс был украшен китайскими монетами у-шу, дающими нам terminus post quem 118 год до нашей эры, когда их впервые стали изготавливать в ханьском Китае. Ареал распространения больших поясных пряжек из такого экзотического материала ограничен тремя весьма удалёнными друг от друга регионами - север Внутренней Азии (Бурятия, Монголия, Хакасия и Тува), Средняя Азия и Нижнее Поволжье... Впрочем, регионом их происхождение, без сомнения, является именно Внутренняя Азия, откуда они пошли дальше на запад... Xiongnu-iPhone... First siberian jet belt plaque from the xiongnu period cemetery of Ala-Tey in Tuva found 2016.. from the grave of a young female.. It's already published and you can find it on my Academia page etc. #хунну #ала_тей #алатей #гагат #пряжки #гагатовыепряжки #тува #саянское_море #ТАЭ2016 #таэ_иимк_ран #xiongnu #beltbuckles #jetbuckles #archaeology #Tuva #expedition #Xiongnu_iPhone #хуннский_айфон