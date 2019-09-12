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21:38 12 Eylül 2019
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    Rusya Savunma Bakanlığı, Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı’na dair gizli belgeleri yayınladı

    © Fotoğraf : Twitter/RusEmbEst
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanlığı, 80 sene önce imzalanan ve tarihçilerin İkinci Dünya Savaşı’na giden süreci hazırladığını düşündükleri Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı’na dair gizli belgeleri yayınladı.

    Mariya Zaharova
    © Sputnik /
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    Nazi Almanyası ve Sovyetler Birliği, Molotov-Ribbentrop Paktı olarak da bilinen söz konusu Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı’nı 23 Ağustos 1939 tarihinde imzaladı. Söz konusu saldırmazlık paktının devamındaki gizli bir protokolde ise Polonya, Romanya, Baltık ülkeleri ve Finlandiya; Almanya ve Sovyetler Birliği’nin ‘etki alanları’ olarak paylaştırılmış ve bu durum Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesinin önünü açmıştı.

    ​Söz konusu anlaşmaya dair gizli belgeleri yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşma sonrasındaki süreci ve büyük resmi daha doğru yansıtabilmek adına 'belgeleri kronolojik sırayla değil de bir bütün olarak sunduğu' açıklamasını yaptı.

    Yayınlanan belgelerin belki de en önemlisi olan Kızıl Ordu Komutanı Boris Şapoşnikov tarafından hazırlanan 31 sayfalık rapor ise, Molotov-Ribbentrop Paktı’nın neden imzalandığına dair hâkim görüşleri tersine çevirebilecek nitelikte.

    Kremlin- Moskova
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
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    Söz konusu belgede Şapoşnikov’un, “Sovyetler Birliği’nin aynı anda iki cephede birden savaşmaya hazır olması gerekiyor: Batı’da sınırlarımızı tehdit edebilecek olan Almanya, Polonya ve İtalya’yla; Doğu’da ise Japonya’yla” ifadelerine yer verdiği görülüyor.

    Ayrıca metinde Şapoşnikov; Almanya ve Polonya’nın, Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa bölgesindeki Belarus-Ukrayna sınırına onlarca piyade bölüğüyle beraber binlerce tank ve savaş uçağı yığabileceği konusunda yetkilileri uyarıyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2015 yılında Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının ardından bir basın toplantısında yaptığı konuşmada Molotov-Ribbentrop Paktı’nı savunmuş ve bunu Moskova’nın izole edilmesine ve barış çabalarının Batılı ülkeler tarafından hiçe sayılmasına karşı bir yanıt olarak nitelendirmişti.

    CIA merkezi Langley CIA amblemi
    © AP Photo / Carolyn Kaster
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    Şapoşnikov’un 1938 yılında kaleme aldığı söz konusu mektuplar, tarihçileri ikiye böldü. Rusya Bilimler Akademisi’nden tarihçi Aleksander Dyukov söz konusu metni askeri tarih çalışmaları için bir yol gösterici olarak kabul ederken, Moskova’daki Alman Tarihi Enstitüsü araştırmacısı Sergey Kudryaşov ise söz konusu metnin bilgilendirici olmaktan uzak olduğunu iddia etti.

    Kudryaşov, “Söz konusu metinler, yalnızca savaş arifesinde Sovyet kanadının süreci nasıl yorumladıklarını anlamak yönünden bir anlam ifade edebilir” açıklamasını yaptı.

    'AMAÇ TARİHİN TAHRİF EDİLMESİNİ ÖNLEMEK'

    Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre ise söz konusu metnin yayınlanmasının amacı, tarihi gerçekliği muhafaza ederek tahrif edilmesini ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesi girişimlerini önlemek.

    Etiketler:
    gizli belgeler, Gizli belge, Sovyet, Almanya, Alman, Rusya
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