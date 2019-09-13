Rusya'dan Tinder'a rakip tanışma uygulaması: Lovina

Mail.Ru internet grubunun sahibi olduğu ve Rusların Facebook’u olarak bilinen VKontakte, Tinder gibi popüler tanışma uygulamalarına rakip bir uygulama çıkardığını duyurdu. Uygulamanın adı ise 'Lovina'.

Vkontakte, Tinder gibi tanışma uygulamalarına rakip ‘Lovina’ isimli bir uygulama çıkardı. Başlıca özelliği görüntülü konuşmalar olan uygulama, başta Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan olmak üzere bazı başka ülkelerde de erişime açıldı.

Lovina'nın Müdürü Vladimir Mahova, "Fotoğraflar ve yazışmalarla her zaman birinin sizin için ne kadar uygun olduğunu anlayamazsınız. Ancak canlı görüşme ile aranızda bir kıvılcımlanma olup olmadığı açık hale geliyor. Görüntülü aramalar ve video geçmişi ile ilk görüşme heyecanını hissedip daha fazla görüşmek isteyip istemediğinize bakabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Rastgele kullanıcılarla videolu görüşme imkânı sunan uygulamada, her arama için belirli bir süre kısıtlaması bulunuyor, ancak karşılıklı ilgi duyuluyorsa görüşmeye devam edilebiliyor. Uygulama ile anket ve chat yoluyla da tanışılabiliyor. Bu sayede kişinin profili değerlendirilip daha yakından tanıma için konuşma teklif ediliyor. 48 saat içinde görüşmeciler görüntülü konuşma ya da video geçmişi seçeneğine doğru ilerleme kararı vermezse, diyalog sonlandırılıyor.