Putin, ABD'li rakibini mağlup eden Nurmagomedov'u tebrik etti

Putin, bölgeden ayrılmadan önce Nurmagomedov ve babası Abdulmanap Nurmagomedov’u ‘ikna edici’ zaferlerinden dolayı tebrik etti.
Dövüşçünün babası ile konuşan Putin “Oğlunuzun kazandığı kıymetli zaferden dolayı sizi tebrik etmek isterim” dedi.
Putin, dövüşçüye de “Maçı izledim, tebrikler. Çok iyi bir arkadan boğma (rear-naked choke) yaptın, klasik bir boğmaydı değil mi? Ayrıca boğazını sıkmadın, ancak olması gerektiği gibi boynunun iki tarafından tuttun. Her şey doğruydu” dedi.
'GENELLİKLE HER ZAFERDEN SONRA TEBRİK EDİYOR'
Nurmagomedov ise Putin’le görüşmelerinin ardından “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin beni ve babamı bugün kabul etti. Görüşme memleketim Dağıstan’daydı. Devlet başkanının babamla benim çalışmalarımızı takdir etmesi ve bizi desteklemesi çok memnun edici. Her zaferden sonra –genellikle- bizi bizzat tebrik etmesi çok değerli” ifadelerini kullandı.
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Сегодня нас с Отцом принял Президент России Владимир Владимирович Путин. Встреча прошла в родном Дагестане. Очень приятно, когда Глава Государства ценит наш с Отцом труд и поддерживает нас, и после каждой победы уже как по традиции, лично сам поздравляет, это дорогого стоит. #Repost @danawhite with @get_repost ・・・ Russian President Vladimir Putin and head of Dagestan Vladimir Vasiliev met with UFC champion @khabib_nurmagomedov and his father and coach Abdulmanap Nurmagomedov
Dövüş sporları ile ilgilenen Putin, sambo sporunda bir usta ve sıklıkla dövüş izliyor. Rus lider ayrıca judoda siyah kuşak sahibi.
Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Nurmagomedov rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı.
Dövüşçü, geçen yıl İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile olan maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti. Bu maç, cezadan sonra dövüşçünün yaptığı ilk maç oldu.
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