Putin, ABD'li rakibini mağlup eden Nurmagomedov'u tebrik etti

ABD'li karma dövüş sanatçısı Dustin Poirier’i 7 Eylül’deki karşılaşmalarında üçüncü rauntta mağlup eden UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Dağıstan’ın başkenti Mahaçkala’da havalimanında bir araya geldi.

Putin, bölgeden ayrılmadan önce Nurmagomedov ve babası Abdulmanap Nurmagomedov’u ‘ikna edici’ zaferlerinden dolayı tebrik etti.

Dövüşçünün babası ile konuşan Putin “Oğlunuzun kazandığı kıymetli zaferden dolayı sizi tebrik etmek isterim” dedi.

Putin, dövüşçüye de “Maçı izledim, tebrikler. Çok iyi bir arkadan boğma (rear-naked choke) yaptın, klasik bir boğmaydı değil mi? Ayrıca boğazını sıkmadın, ancak olması gerektiği gibi boynunun iki tarafından tuttun. Her şey doğruydu” dedi.

'GENELLİKLE HER ZAFERDEN SONRA TEBRİK EDİYOR'

Nurmagomedov ise Putin’le görüşmelerinin ardından “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin beni ve babamı bugün kabul etti. Görüşme memleketim Dağıstan’daydı. Devlet başkanının babamla benim çalışmalarımızı takdir etmesi ve bizi desteklemesi çok memnun edici. Her zaferden sonra –genellikle- bizi bizzat tebrik etmesi çok değerli” ifadelerini kullandı.

Dövüş sporları ile ilgilenen Putin, sambo sporunda bir usta ve sıklıkla dövüş izliyor. Rus lider ayrıca judoda siyah kuşak sahibi.

Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Nurmagomedov rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı.

Dövüşçü, geçen yıl İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile olan maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti. Bu maç, cezadan sonra dövüşçünün yaptığı ilk maç oldu.