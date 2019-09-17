Zaharova'dan, Rus diplomatların FBI'ı izlediği iddialarına yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus diplomatların ABD Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) takip ettiği yönündeki haberler için 'fantastik' nitelendirmesinde bulundu.

Daha önce Yahoo News, bazı eski yetkililere dayandırdığı haberinde, eski Başkan Barack Obama yönetiminin, Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’ne ait yazlıkların ve büyükelçilik çalışanlarının, FBI'ın iletişim araçlarını hedef alan karşı istihbarat operasyonunda 'anahtar rol' oynadığı için 30 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini ileri sürmüştü. Haberde, 'diplomatların etkisinin' FBI'ın ABD’deki Rus ajanları tespit etmesine mani olduğu iddia edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'de başkanlık seçimleri döneminin başlamak üzere olduğunu söyledi.

Govorit Moskva radyosuna konuşan Zaharova, "Bu bağlamda daha çok fantastik hikaye ve güzel tahminler görecek ve duyacağız" dedi.

ABD yönetimi, 2016 sonlarında, Rusya’nın New York ve Maryland’daki diplomatik tesislere erişimi kapatmıştı.

Washington ayrıca 35 Rus diplomatı, ‘seçimlere müdahale ettikleri’ gerekçesiyle ‘istenmeyen kişiler’ ilan ederek ülkeyi terk etmelerini talep etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu eyleme yanıt vermeme kararını almıştı. Rus lider, 'mutfak' diplomasisi seviyesine düşmeyeceklerini söylemişti. Putin, Obama idaresinin kararı için, 'Rus-Amerikan ilişkilerini daha fazla bozmaya yönelik ve kışkırtıcı' nitelendirmesinde bulunmuştu.