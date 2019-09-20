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14:16 20 Eylül 2019
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    Rusya: Türkiye'ye S-400 tedariki nedeniyle ABD'nin F-35'ler hakkında endişelenmek için makul gerekçesi var

    © Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri almasının ardından ABD'nin F-35 savaş uçaklarının zayıf yönlerinin Rus sistemleri tarafından ortaya çıkarılmasından endişe etmesi için haklı gerekçesi olduğunu vurguladı.

    F-35
    © AP Photo /
    ‘ABD, Türkiye’nin elindeki S-400’ün, F-35’in kusurlarını ortaya çıkarmasından korkuyor’
    Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 sistemleri alan Türkiye'ye F-35'lerin zayıf yönlerinin anlaşılabileceği nedeniyle 5. nesil savaş uçağı satmayacağını birçok kez dile getiren ABD'ye yanıt verdi.

    ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian'ın savunma sistemleriyle ilgili sözlerini izleyen açıklamada, "Pentagon'un, F-35 savaş jetlerinin bilgilerini açığa çıkarma potansiyeline sahip Türkiye'de konuşlu S-400 sistemlerinden kaynaklı ürperti ve endişeleri tamamen gerekçesiz değil" denildi.

    'NATO PİLOTLARI İYİ BİLİR'

    Görüşme öncesinde Türkiye ile ticari ilişkilerden bahseden ve Görüşmemizi anlamlı buluyorum diyen Trump, Türk heyetini de Bakın, şu insanlara bakın. Onlarla anlaşmak çok kolay. Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız sözleriyle övdü.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    'Trump Türkiye'nin neden S-400 aldığını anladı, yaptırım uygulamayı düşünmüyor'
    Bakanlık, Harrigian'ın "ABD Hava Kuvvetleri, Kaliningrad Bölgesi'ndeki hava savunma sistemini delme planı geliştirdi" şeklindeki sözlerine de yanıt verdi.

    Kaliningrad Bölgesi'nin Avrupa'daki havacı generaller tarafından hazırlanan her türlü saldırı planlarına karşı emin bir şekilde korunduğunu belirten Bakanlık, "Rusya'nın Baltık'taki sınırlarına yaklaşan tüm NATO pilotları, Kaliningrad'daki sistemlerin her türlü hava hedeflerini tespit etme, onlara eşlik etme ve gerektiğinde garantili biçimde imha etme imkânlarını gayet iyi bilir" ifadelerini kullandı.

    Bakanlık, bu sistemin, 'yalnızca ABD'li vergi mükellefleri ve 5. nesil Amerikan uçaklarının yurtdışındaki alıcıları için görünmez olan' savaş jetlerini de imha etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

    Etiketler:
    Jeffrey L. Harrigian, NATO, F-35, ABD, S-400, Türkiye, Rusya
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