Rusya, yeni nesil savaş uçakları üzerinde çalışıyor

Sputnik’e konuşan GosNIIAS Başkanı Sergey Hohlov, “Altıncı nesil uçaklar üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu uçakların beşinci nesil uçaklardan başlıca farkı ise temel versiyonunun insansız olabilecek olması. Pilotlu kontrol özelliği isteğe bağlı olacak. Hâlihazırda mevcut olan özellikler ise geliştirilecek” ifadelerini kullandı.

Hohlov, altıncı nesil uçakların daha hızlı, daha fazla manevra kapasitesine sahip, radarlarda daha fazla algılanamaz olacağını ifade etti.

Rusya’da şimdilerde beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının üretimi yapılıyor. Üretilen ilk uçaklar bu yıl sonuna kadar Rus Hava Kuvvetleri’nde olacak. Bu tür 76 uçağın tedarikine yönelik haziran ayı sonundaki Army-2019 fuarında anlaşma imzalanmıştı.