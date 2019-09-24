Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden elektronik vize açıklaması

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vize uygulanacağını açıkladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır" açıklaması yapıldı.

1 Ekim 2019 tarihinden itibaren #StPetersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır. #Rusyahttps://t.co/H7hgdfg5QN pic.twitter.com/6LSbU0B2X2 — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) September 24, 2019

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