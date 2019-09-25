Peskov, Putin'in 'liberal fikir kendini tüketti' ifadesine açıklık getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın Osaka kentinde başlayan G20 Zirvesi öncesi Financial Times (FT) gazetesine verdiği demeçte, liberal fikrin kendini tükettiğini söylemişti.
Putin’in bu ifadeleri, başta Avrupalı politikacılar olmak üzere Avrupa’da tartışmalara yol açmıştı.
Rusya Ekonomi Yüksek Okulu öğrencileri ile bir araya gelen Peskov, "Putin liberal fikre karşı bir şey söylemedi. Putin, liberal fikrin tek ve alternatifsiz fikir olarak dayatılmasına karşı. Liberal fikir yaşıyor ve yaşayacak. Uygulanabilir yerler var, uygulanamaz yerler var. Ama farklı derece ve şekilde de olsa her yerde, Batı Avrupa ülkelerinde bile uygulanıyor" dedi.
Avrupa ülkelerinin çok kültürlülük yüzünden şimdi belli bir rahatsızlık yaşadığını dile getiren Peskov, Avrupalıların bu sorunu aşabileceğini de sözlerine ekledi.
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