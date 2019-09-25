Peskov, Putin'in 'liberal fikir kendini tüketti' ifadesine açıklık getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın Osaka kentinde başlayan G20 Zirvesi öncesi Financial Times (FT) gazetesine verdiği demeçte, liberal fikrin kendini tükettiğini söylemişti.

Liberal dahil tüm bakış açılarının var olma hakkına sahip olduğunu ve farklı fikirlerin yaşamasına izin verilmesi gerektiğini belirten Rus lider, ama nüfusun ezici çoğunluğunun çıkarlarının da unutulmaması gerektiğini, bu durumda hiçbir iç politika karışıklığın olmayacağını kaydetmişti.

Putin’in bu ifadeleri, başta Avrupalı politikacılar olmak üzere Avrupa’da tartışmalara yol açmıştı.

Rusya Ekonomi Yüksek Okulu öğrencileri ile bir araya gelen Peskov, "Putin liberal fikre karşı bir şey söylemedi. Putin, liberal fikrin tek ve alternatifsiz fikir olarak dayatılmasına karşı. Liberal fikir yaşıyor ve yaşayacak. Uygulanabilir yerler var, uygulanamaz yerler var. Ama farklı derece ve şekilde de olsa her yerde, Batı Avrupa ülkelerinde bile uygulanıyor" dedi.

Liberal fikrin, yeni sorunlar yüzünden zamanla dönüşeceğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, liberal fikrin kısmen de olsa çok kültürlülük fikrini doğmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Avrupa ülkelerinin çok kültürlülük yüzünden şimdi belli bir rahatsızlık yaşadığını dile getiren Peskov, Avrupalıların bu sorunu aşabileceğini de sözlerine ekledi.