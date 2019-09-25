Lavrov 'nihayetinde vize alabildiği için' ABD'ye 'teşekkür etti'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturumuna katılmak üzere vize alabildiği için ABD'ye 'teşekkürlerini dile getirdi'.

BM Genel Kurulu oturumu çerçevesinde Astana formatının garantörü İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının toplantısının açılışını yapan Lavrov, oturuma katılmak üzere vize alabildiği için ABD’ye ‘teşekkürlerini dile getirdi’.

Lavrov, “New York’ta buluşma imkânımız olduğu için mutluyum. Heyetimin aksine, nihayetinde ABD’den vize alabildiğim için mutluyum, Washington bu nezaketi gösterdi” diye konuştu.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus heyetinin bazı üyelerine New York’ta devam eden BM 74. Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere vize verilmediğini açıklamıştı. Zaharova, vizelerin vermemesi ile ilgili durumun teknik nedenlerden kaynaklandığına dair söylemleri ise 'mesnetsiz' olarak niteledi.

New York’taki BM Genel Kurul toplantısına katılacak bir dizi Rusya Federasyon Komitesi üyesine ABD vizesi verilmemişti. Üyeler arasında Komite’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de bulunuyor. Kosaçev, Rus basınına yaptığı açıklamada belgelerin verildiğini, ancak heyetten 10 üyeye izin verilmediğini ifade etmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus heyet üyelerine vize verilmemesi ile ilgili bakanlığa çağrılan ABD’nin Rusya Büyükelçi Yardımcısı’na protesto notası verildiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise vizelerin verilmemesi ya da geç verilmesi ile ilgili nedenleri açıklamayarak, vize başvurularının bireysel olarak değerlendirildiğini ve bununla ilgili bilgilerin gizli olduğunu belirtmişti.