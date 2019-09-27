Lavrov: Suriye'deki Kürt sorunu toprak bütünlüğü kapsamında çözümlenmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler'deki (BM) basın toplantısında, "Kürt sorunu, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği kapsamında çözüme kavuşturulmalı. Bu sorunun, müzakere konusu olması gerektiğini düşünüyoruz ama yine de Suriye yönetiminin katılımıyla yapılması gerekiyor" dedi.

Rus bakan, Fırat'ın doğusunda ABD'nin katımıyla aktif olarak güç yapılarının oluşturulduğunu, bunun Arap aşiretlerine zarar verilerek yapıldığını da sözlerine ekledi.

ABD ve Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını açıkladıklarını hatırlatan Lavrov, "Biz bunu aklımızda tutmakla birlikte Fırat'ın doğusunda atılacak tüm adımlarda kriter olarak kullanacağız" diye kaydetti.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulması yönünde Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelere de değinen Rus bakan, "Elbette Türkiye ve ABD ile ilişkilerde bu konuyu da masaya yatırıyoruz. Bunun çok önemli bir sebebi var, tüm bunlar Suriye topraklarında meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve ABD, hepimizin Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymamız gerektiği net bir şekilde yazıldığı birçok belgenin altına imza attı, ilgili karara oy verdiler" diye hatırlatan Lavrov, "Bu açıdan bakıldığında, bu konunun nasıl değerlendirileceğine kayıtsız değiliz" diye ekledi.