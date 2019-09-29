Batı ülkelerinden büyük bir heyet Kırım'ı ziyaret edecek

Kırım Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Halk Diplomasi Komitesi Başkanı Yuriy Gempel, aralarında ABD ve Almanya'dan da temsilcilerin bulunduğu büyük bir heyetin bugün Kırım'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Sputnik'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gempel, aralarında ABD ve Almanya’dan da temsilcilerin bulunduğu büyük bir heyetin bugün Kırım’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Gempel, "Heyet Pazar günü Kırım’a geliyor. İçinde Norveç, Belçika, Hollanda, ABD ve Almanya’dan toplam 22 kişi yer alıyor. Ziyaretin amacı, halk diplomasisi üzerinden ilişkilerin güçlendirilmesi. Ziyaret 6 Ekim’e kadar sürecek" diye konuştu.

Ziyaret çerçevesinde ‘Norveç Halk Diplomatları’ sivil toplum kuruluşunun kurucusu Hendrik Weber’in yazdığı ‘Bizim Kırım’ adlı kitabının tanıtımının da yapılacağını söyleyen Gempel, “Kittapta ‘Kırım Baharı’ ve yarımadanın son yıllardaki gelişim dinamiği ile ilgili birçok objektif ve pozitif bilgiler yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin resmi kısmının Sivastopol’de başlayacağı, ardından Simferopol’de de bir dizi halk etkinliğinin yapılacağı bilgisini veren Gempel, konukların ayrıca Kırım Federal Üniversitesi’ni ve Artek Uluslararası Çocuk Kampı’nı ziyaret etmeyi planladığını ifade etti ve ekledi:

"Kırım parlamentosunda bir görüşme, ayrıca Yevpatorya ve Yalta ziyareti planlandı."