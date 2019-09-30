Rusya'dan Norveç basınının iddiasına tepki: Büyük provokasyon

Norveç'te yayın yapan aldrimer.no haber sitesi, 27 Eylül'de Rusya Özel Kuvvetleri birliklerinin Spitsbergen'de askeri operasyon yürüttüğünü öne sürmüştü.

aldrimer.no haber sitesindeki iddia yı yalanlayan Rus elçiliği, "Bunu, büyük bir provokasyondan farklı bir şekilde adlandıramayız. Bu haberi, Norveç'teki bazı çevrelerin Rusya hakkında düşman imajı oluşturmak için yürüttüğü sistematik çalışmanın parçası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Elçilik, bu düzmece haberin sözde Rus tehdidiyle mücadele için ek maddi kaynak gerektiğini kanıtlamaya yönelik bir çaba olabileceğini de vurguladı.