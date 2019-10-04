Batı heyeti, Kırım Tatarlarının 'zulüm gördüğünün' kanıtını bulamadı

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov ile görüşen Weber, Batı medyasında Kırım Tatarlarına 'büyük yer' ayrıldığını belirterek, Rus makamlarının Kırım Tatarlarını sokağın ortasında tutup gözaltına aldığı yönünde haberlerin yapıldığını anlattı.

Yoğunlukla Kırım Tatarlarının yaşadığı bölgeleri ziyaret ettiklerini ve ruhani liderleriyle görüştüklerini söyleyen Weber, "Batı'da anlatılana benzer hiçbir şey görmedik" dedi.

Norveç, Hollanda, ABD ve Almanya temsilcileri olmak üzere 22 kişilik heyet, geçen pazar günü Kırım’a gelerek incelemelerde bulundu.

Weber, "Farklı ülkeleri temsil ediyoruz ama tek bir amacımız var, buradaki insanların nasıl yaşadığını, Kırım’da gerçekte nelerin olup bittiğini görmek. Ülkelerimizdeki medyanın sunduğu bilgide, Rusya’nın Kırım’ı işgal ettiği, burada garip ve korkunç şeylerin yaşandığı anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

Batı heyetinin ziyareti 6 Ekim’e kadar sürecek.