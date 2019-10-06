Türkiye'nin yeni Tataristan Büyükelçisi Erikan: Tatarca öğrenmek istiyorum

Business Online sitesinin aktardığına göre, yeni Büyükelçi Erikan, dün Kazan Kremlin’in’de 'Yıldız Sarayı Koleksiyonu’ndan fotoğraflarla Çarlık Rusyası’ isimli serginin açılışını yaptı.

Erikan, katıldığı kamuya açık ilk etkinlik olan sergide yaptığı konuşmada “Tatarca dünyanın en güzel dillerinden biri. Türkçeye yakın bir dil, öğrenmeyi çok isterim. Buradaki yaşamımı kolaylaştırır. Öğrenmeye çalışacağım. Umarım yakın zamanda sizle Tatarca konuşabilirim” ifadelerini kullandı.

Erikan, görevine sanatla başlamaktan da mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çarlık Rusyası fotoğrafları Sultan İkinci Abdülhamid’in 33 yıllık yönetimi sırasında çekilmişti. Sultanın fotoğrafçılığa duyduğu ilgi sayesinde 36585 bin karenin yer aldığı büyük bir koleksiyon oluşturuldu. Bu koleksiyon şimdi devlet arşivlerinde bulunuyor. Fotoğraflar Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı kapsamında sergileniyor. Daha önce St. Petersburg ve Moskova’da da gösterilen sergi üç gün boyunca ziyarete açık olacak.