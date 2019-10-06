Putin doğum günü öncesi Sibirya'nın keyfini çıkardı

Sputnik’e konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 7 Ekim’de kutlayacağı doğum günü öncesinde Sibirya’daki tayga ormanlarında zaman geçirerek doğanın sonbahar güzelliklerinin tadını çıkardığını söyledi.

“Başkan (Putin) birkaç gün önce Sibirya taygasındaydı. Doğanın, tayganın sonbahardaki güzelliklerinin tadını çıkardı” diyen Peskov, Rus liderin gerçekleştirdiği geziyle ilgili fotoğraf ve videolara ‘bu geceden itibaren erişilebileceğini’ duyurdu.

Kremlin Sözcüsü, Putin’in yaş gününü 'doğa ortamında, yakınlarının eşliğinde geçirmeyi planladığını’ sözlerine ekledi.