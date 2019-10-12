Putin: Rusya, Suriye’nin gelecekteki yönetimi bu yönde karar alırsa ülkeden çekilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin gelecekteki yönetiminin böyle bir karar alması durumunda Moskova’nın askerlerini bu ülkeden çekeceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına verdiği röportajda Suriye’nin gelecekteki yönetiminin böyle bir karar alması durumunda Rus askerlerin bu ülkeden çekileceğini söyledi.

Rusya’daki bir televizyon kanalının bir parçasını gösterdiği Arapça yayınlanan röportajda Rus liderin ifadelerine yer verildi.

Putin, “Başka bir ülkenin topraklarında, bu durumdaysa Suriye topraklarında yasalara aykırı olarak bulunanlar bu bölgeyi terk etmeli ve bu tüm ülkeler için geçerli. Eğer Suriye’nin gelecekteki meşru yönetimi, ülkede Rus silahlı kuvvetlerinin bulunmasına gerek duymadığını açıklarsa, bu durum Rusya için de geçerli olacak” ifadelerini kullandı.

‘HER FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİ AŞACAK SALDIRI SİSTEMLERİ GELİŞTİRECEĞİZ’

Rusya’nın her füze savunma sistemini aşabilecek türdeki saldırı sistemlerini geliştireceğini vurgulayan Rus lider, şöyle konuştu:

“Şüphesiz herhangi bir füze savunma sistemini aşabilecek türden sistemleri geliştirmek üzere çalışacağız. Bunu yapacağız ve bu şimdiden belli, zira füze savunma sistemleri balistik rota üzerinden uçan balistik füzelere karşı etkili oluyor. Oysa biz, bu türdeki füzelerin vasıflarını kat kat iyileştirmemizin yanı sıra şu anda dünyada hiç kimsede olmayan farklı silahlar da geliştirdik.”

‘RUSYA SUUDİ ARABİSTAN’IN PETROL TESİSLERİNE YAPILAN SALDIRILARA BENZER EYLEMLERİ KINIYOR’

Putin, Suudi petrol şirket Aramco’nun petrol tesislerine yönelik saldırıların arkasında kim olduğuna bakmaksızın Rusya’nın bu türdeki eylemleri kınadığını vurguladı.

Rus lider, “Tekrar etmek isterim ki, bu olayın arkasında her kim olursa olsun, biz bu türdeki eylemleri kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SUUDİ ARABİSTAN’I DOST BİR ÜLKE OLARAK GÖRÜYORUZ’

Rusya’nın Suudi Arabistan’ı dost bir ülke olarak gördüğünü ifade eden Putin, enerji pazarının bu kilit aktörü ile işbirliğini geliştirme niyetinde olduğunun altını çizdi.

Putin, “Suudi Arabistan’ı dost bir ülke olarak görüyoruz. Hem Kral, hem de Veliaht Prens’le çok iyi ilişkiler kurduk. İşbirliğimiz neredeyse her koldan gelişmeye devam ediyor” dedi.

Suudi Arabistan’ın ‘enerji alanındaki olanakları ve faaliyetleri bakımından’ dünya enerji pazarını ve genel olarak enerji sektörünü etkilediğini hatırlatan Putin, “Bu nedenle Suudi Arabistan, Kral ve (Veliaht) Prens (Muhammed) Bin Selman ile işbirliğimiz çok önemli ve biz, bu ilişkileri ileride de geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Rus lider Putin’e NATO’nun doğu istikametine ilerleyişinin Rusya’yı endişelendirip endişelendirmediği soruldu.

Putin, “Bu askeri bir blok ve elbette ki askeri blokun altyapısının sınırlarımıza yaklaşması, bizde herhangi bir sevinç uyandırmıyor” ifadelerini kullandı.

‘İRAN’IN KENDİ BÖLGESİNDEKİ ÇIKARLARINA SAYGI DUYULMALI’

Putin, İran’ın kendi bölgesi olan Ortadoğu ile ilgili çıkarlarının bulunmamasının mümkün olmadığını ve söz konusu çıkarlara saygı ile yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Rus lider, “Bu topraklarda binlerce yıldır bulunan İran gibi büyük bir devletin, asırlardır burada yaşamış olan İranlıların, Perslerin bölgeye yönelik çıkarlarının olmaması mümkün değil. Ve onlara saygılı davranılmalı” vurgusunda bulundu.