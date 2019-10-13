Putin: Suriye'deki militanların Rusya'ya gelmesine izin veremezdik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın gerçekleştireceği Riyad ziyareti öncesi Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına bir röportaj verdi.
Rus lider şöyle devam etti: "Bunun sonrasında bölgedeki militanların şeffaf sınırlara ve vizesiz rejime sahip olduğumuz eski SSCB ülkelerine akın etmesine, militanların o ülkelerden Rusya topraklarına sızmaya başlamasına izin veremezdik. Bunları yaşadık ve Kuzey Kafkasya'daki ve diğer çeşitli gelişmeler nedeniyle bunların nelere yol açabileceğini biliyoruz. Tüm bunlar, meşru Suriye hükümetine destek verme kararı almamızda önemli etken oldu."
'SURİYE ANAYASA KOMİTESİ'NİN KURULMASINDAN ÇOK MEMNUNUM'
Suriye Anayasa Komitesi kurma fikrinin, hükümet ve muhalifler de dahil farklı siyasi güçlerin temsil edildiği Soçi Ulusal Diyalog Kongresi'nde doğduğunu anımsatan Rus lider, "O zaman Suriyeliler yeni anayasa oluşturulması için komite kurulmasına karar verdiler. Komitenin kurulması için zor, ağır ve uzun bir yoldan geçtik. Komitenin önümüzdeki günlerde Cenevre'de BM himayesinde ilk adımlarını atmasını bekliyorum" diye konuştu.
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