Rusya: Türk astronotun UUİ’ye gitmesi teklifi konusunda Türkiye’den adım bekliyoruz

Washington’daki Uluslararası Astronomi Kongresi çerçevesinde Sputnik’e konuşan Loskutov, “Türk meslektaşlarımızdan yapılan teklife karşı reaksiyon bekliyoruz, teklif üzerinde çalışılmalı” dedi.

Loskutov, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü olduğu için uçuşun bu döneme denk getirilebileceğini ifade etti.

Loskutov, “Prensipte Türk astronotun hazırlanması ve uçuşun gerçekleştirilmesi için vakit var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin’in Cumhuriyet'in 100. yılında UUİ’ye bir Türk astronot gönderme önerisini kabul etmişti.