Lavrov: Rusya, İran ve Türkiye, Suriye’deki her türlü ayrılıkçılık girişimlerini reddediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğüne tam bağlılığı teyit ettiğini ve Suriye topraklarındaki her türlü ayrılıkçılık girişimlerini reddettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, “Karada dayanıklı ve uzun vadeli bir istikrarın sağlanması ve kalan terör ocaklarının ortadan kaldırılması amacıyla tüm Suriyeli taraflarla işbirliği içinde enerjik çabaları sürdürme kararını aldık” dedi.

Bakanların, Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne tam bağlılığı doğruladığını söyleyen Rus bakan, bu ülkedeki terörün, tüm tezahürleriyle birlikte kökünü kazıma politikasının sürdürüleceğini belirterek, “Suriye topraklarındaki her türlü ayrılıkçılık girişimlerini reddettiğimizi doğruladık” dedi.

Suriye Anayasa Komitesi üyelerinin uzlaşı bulma arzusunu kılavuz edineceği, yapıcı olarak işbirliği yapacağı ve dış müdahaleye maruz kalmayacağı umudunu dile getiren Lavrov, “ABD’nin Suriye’deki eylemlerine gelince, elbette bu eylemler uluslararası hukuka aykırı. ABD ve yönetimindeki koalisyonun üyeleri Suriye’de yasa dışı ve Suriye’nin meşru hükümetinin tutumuna aykırı olarak bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Soçi mutabakatı dahil farklı anlaşmalarla düzenlenen Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’deki varlığı ile ABD ve koalisyonun yasadışı varlığını karşılaştırmanın yanlış olduğunu kaydeden Lavrov, “Üstelik, bu yasadışı varlığın, Suriye’nin petrol zenginliklerini korumak için gerekli olduğu yönündeki kibir dolu açıklamalar yapılıyor. Yani Suriye’nin petrolünü Suriye halkına karşı koruyorlar” yorumunda bulundu.