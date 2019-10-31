Rus modelin esneklik kabiliyetini sergilediği videolar, sosyal medyada büyük ilgi topladı

Instagram hesabı üzerinden videolar paylaşan fitness eğitmeni Rus model Daşa Marusina, sosyal medyada yoğun ilgi topladı.
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Ну хоть в каких-то моментах я могу быть максимально сосредоточенной и отключать свои эмоции и концентрировать своё внимание только на одном - во время исполнения различных гимнастических штук. Например, воть🙈 ⠀ Тут нужна максимальная собранность - иначе шлёпнешься на пол😅 ⠀ Как вам по шкале от 1 до 10?😏 ⠀ P.s: самых активных из вас буду Lай♥️kать -
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Почему бы и не съехать на эскалаторе в ТЦ в вертикальном шпагате?🤔 И главное делать при этом непринуждённый вид, будто так и должно быть😅🙈 . А в каких необычных местах вы делали/хотите сделать шпагат? Отмечайте или упоминайте меня на своих шпагатных фото, самые необычные на мой взгляд выложу к себе в Сторис🙈 . . P.s: самых активных буду лайкать ♥️ . . . . . #marusina_видео #растяжка #гимнастка #шпагат #хг #гибкость #вайн #вайны ##безкостей #sport #sports #active #fun #fit #fitness #instasport #gym #стретчинг #flexible #rg #гимнастика #фитнес #смешно #vine #спорт #прикол #gymnastic #twine #vines #gymgirl
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