Moskova’da Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi Başkanı'na suikast düzenlendi

Akşam saatlerinde Moskova Emniyet Müdürlüğü basın servisinden yapılan açıklamada, Akademik Anohin caddesinde iki kişiyi silahla vuran kimliği belirsiz şüphelinin arandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Anohin caddesindeki silahlı saldırı sonucu İbrahim Elcarkiyev ile kardeşi olduğu tahmin edilen bir kişi öldürüldü” dedi.

Daha önce, bu yılın Ocak ayında, İnguşetya’nın Sunjen bölgesinde Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi Başkanı İbrahim Elcarkiyev’in otomobiline yönelik kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti. Elcarkiyev’in yara almadan kurtulduğu saldırıda, otomobilde bulunan iki polis ile bir sivil yaralanmıştı.