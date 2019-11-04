Putin: Rus dünyası ve Rus kültürü iş birliğine açık

Kremlin’de, Rus ve yabancı vatandaşların, Rusya ve yabancı partnerler arasındaki iş birliğinin gelişimine katkılarından dolayı ödüllendirildiği törende konuşan Putin, “Burada konuşan neredeyse herkes, Rus dili, Rus kültürü ve Rus dünyasından bahsetti. Rus kültürü ve Rus devleti en baştan beri çok uluslu ve çok dinli olarak kurulmuştu. Rus dünyası içinde de öyle görünüyor, dışarıya da kendini öyle gösteriyor. Rus dünyası, Rus kültürü her zaman işbirliğine, karşılıklı etkileşime ve toplu refaha açık” ifadelerini kullandı.

Putin, Rus vatandaşları, yurttaşları ve yabancıları Rusya ve yabancı partnerler arasındaki iş birliğine katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Bir kez daha herkesi Ulusal Birlik Günü bayramını kutluyorum” dedi.