İlk Sovyet yapımı seyir füzesini geliştirme emrinin gizliliği kaldırıldı

Önümüzdeki yılın ağustosunda kuruluşunun 75. yıldönümü kutlanacak olan Rus nükleer endüstri sektörünün tarihine ışık tutan arşiv belgeleri, ‘Rosatom’un tarihi’ adlı portalın özel bir bölümünde yayınlandı. Üzerindeki gizlilik şerhinin kaldırıldığı belgelerin arasında P-5 adı verilen, bugünkü Kalibr füzelerinin atası olan Sovyetler Birliği’nin ilk yerli yapım seyir füzesinin geliştirilmesi ile ilgili bir emir de yer alıyor.

Sovyet nükleer sanayiinin ilk başkanı Boris Vannikov'un imzasını taşıyan, ‘son derece gizli (özel dosya)’ notu ile birlikte ‘şifre ile eşit düzeyde korunmalı’ şerhinin de yer aldığı 17 Ağustos 1955 tarihli belgede, Havacılık Sanayi Bakanlığı’na bağlı 52 no.lu Test Tasarım Bürosu’na (OKB-52) denizaltıları için deneme amaçlı 40 adet P-5 seyir füze sistemlerinin geliştirilmesi emrediliyor. Yanı belgede SSCB Makine Sanayii Bakanlığı’na söz konusu füzelerin (nükleer) başlıkları ile ilgili teknik şartnameleri OKB-52’ye teslim etmeleri ve tasarımcılarla P-5 sistemleri konusunda mutabakat sağlamaları isteniyor.

P-5 sistemli seyir füzesi, fırlatılmasından sonra otomatik olarak kanat açan dünyanın ilk deniz seyir füzesi oldu. Sovyet füzesi için geliştirilen çözümler Rus ve dünya füze yapım alanında klasik hale geldi ve ondan sonraki neredeyse tüm tasarımlarda kullanıldı.

O zamanlar OKB-52, efsanevi füze tasarımcısı Vladimir Çelomey başkanlığında faaliyet gösteriyordu. Çelomey’in yakın çevresinden kişiler, tasarımcının bulunduğu otelin penceresini açarken otomatik kanat açma fikrine kapıldığını anlatırdı. Kimilerine göreyse Çelomey’i bu şekilde düşündüren şey, boşluktan havalanan bir kuş olmuştu.

P-5 seyir füzeleri, karşı tarafın hem kıyı, hem de kara kısmında yer alan idari, sanayi ve askeri tesisleri ile deniz üslerini imha etmeyi amaçlıyordu. Denizaltıdan ilk fırlatılışının 1957’de yapıldığı füze 2 yıl sonra denizaltılarda, 1962’den itibarense gemilerde kullanılmaya başladı. P-5’lerde hem sıradan, hem de Sovyet silahları için seri üretilen nükleer başlıklar kullanılabiliyordu.

Şu andaysa Rus donanması, özellikle Suriye’deki terör yanlılarına yönelik operasyon sırasında geniş üne kavuşan Kalibr seyir füzelerini kullanıyor. Bazı haberlere göre şu anda bu füzelerin daha uzun menzili olan ve nükleer başlık taşıyabilen Kalibr-M adlı daha gelişmiş modifikasyonu geliştiriliyor.