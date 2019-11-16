İlk Sovyet yapımı seyir füzesini geliştirme emrinin gizliliği kaldırıldı

Önümüzdeki yılın ağustosunda kuruluşunun 75. yıldönümü kutlanacak olan Rus nükleer endüstri sektörünün tarihine ışık tutan arşiv belgeleri, ‘Rosatom’un tarihi’ adlı portalın özel bir bölümünde yayınlandı. Üzerindeki gizlilik şerhinin kaldırıldığı belgelerin arasında P-5 adı verilen, bugünkü Kalibr füzelerinin atası olan Sovyetler Birliği’nin ilk yerli yapım seyir füzesinin geliştirilmesi ile ilgili bir emir de yer alıyor.
P-5 sistemli seyir füzesi, fırlatılmasından sonra otomatik olarak kanat açan dünyanın ilk deniz seyir füzesi oldu. Sovyet füzesi için geliştirilen çözümler Rus ve dünya füze yapım alanında klasik hale geldi ve ondan sonraki neredeyse tüm tasarımlarda kullanıldı.
P-5 seyir füzeleri, karşı tarafın hem kıyı, hem de kara kısmında yer alan idari, sanayi ve askeri tesisleri ile deniz üslerini imha etmeyi amaçlıyordu. Denizaltıdan ilk fırlatılışının 1957’de yapıldığı füze 2 yıl sonra denizaltılarda, 1962’den itibarense gemilerde kullanılmaya başladı. P-5’lerde hem sıradan, hem de Sovyet silahları için seri üretilen nükleer başlıklar kullanılabiliyordu.
Şu andaysa Rus donanması, özellikle Suriye’deki terör yanlılarına yönelik operasyon sırasında geniş üne kavuşan Kalibr seyir füzelerini kullanıyor. Bazı haberlere göre şu anda bu füzelerin daha uzun menzili olan ve nükleer başlık taşıyabilen Kalibr-M adlı daha gelişmiş modifikasyonu geliştiriliyor.
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