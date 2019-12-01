Büyükelçi Antonov: Dünyada Rusya hakkındaki yalanların Washington’a göre daha yoğun olduğu çok az başkent var

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya hakkındaki yalanların Washington’daki kadar yoğun olduğu dünya başkentlerin sayısının çok az olduğunu belirtti.

New York’ta bir gençlik forumunda konuşan Antonov, Rusya hakkında yanlı haberlerin yapıldığı Amerikan basınını eleştirdi.

“Amerikan basınında Rusya konulu haberlerin son derece yanlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünyada metrekare bazında Rusya ve dış politikaları hakkındaki yalan haberleri Washington’a göre daha çok yapan çok az başkent vardır” diyen Antonov, yılın ilk yarısında ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarının Rusya hakkında yaptıkları haberlerin yüzde 90’ının olumsuz ve sadece binde 2’sinin olumlu olduğu bilgisini verdi.

Bu tek taraflı yaklaşımın ikili ilişkilerin yararına olmadığına dikkat çeken Rus Büyükelçi, “Bu nedenle ülkemize karşı tarafsız olunmasını, onun Amerikalıların gözünde objektif imajının oluşmasını sağlamanın ortak görevimiz olduğu kanısındayım” diye konuştu.

Rus-Amerikan ilişkilerindeki mevcut krizin ABD elit tabakasının kendi gücünü abartma ve başkalarının olanaklarını küçümseme eğilimini yansıttığını söyleyen Antonov, “Rusya’nın politikasında Amerikan karşıtlığının olmadığını vurgulamak isterim. Amerikan tarafının hazır olduğu ölçüde yapısal işbirliği yapmaya hazırız” dedi ve ekledi:

“Elde etmeye çalıştığımız tek şey, çıkarlarımıza yönelik saygılı bir tutum, dürüst ve eşit haklara dayalı bir diyalogdur.”