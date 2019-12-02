Rus uzman, yeni uçak gemisi inşasının Rusya'ya ne kadara mal olacağını açıkladı

Rusya'nın yeni bir uçak gemisi inşa etme kararı alması halinde bunun 300-400 milyar rubleye (4.7-6.2 milyar dolar) mal olacağını belirten bir Rus kaynak, mevcut 2018-2027 devlet silahlanma programında bu meblağların öngörülmediğini ifade etti.

Sputnik'e konuşan Rusya Savunma Sanayii Kompleksi'nden bir kaynak, Rusya'nın yeni bir uçak gemisi geliştirme ve inşa etme kararı alması halinde karşılaşacağı maliyete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şu anda Rusya Donanması'nın sadece bir uçak gemisine sahip olduğunu, Amiral Kuznetsov adlı bu uçak gemisinin onarım sürecinde bulunduğunu kaydeden kaynak, "Uçak gemisi üretimi pahalı bir işlem. Böyle bir geminin tüm üretim döngüsü 300-400 milyar rubleye (4.7-6.2 milyar dolar) mal oluyor. Mevcut devlet silahlanma programında bu meblağlar öngörülmüyor" dedi.

Bununla birlikte Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rus tasarım büroları tarafından önerilen çeşitli uçak gemilerini incelemeyi sürdürdüğünü aktaran kaynak, "2020 yılında Kerç'teki Zaliv tersanesinde başlayacak iki genel amaçlı geminin (Mistral'lerin yerli analoğu) inşası sırasında uçak gemilerinin yapımına ilişkin teknolojiler geliştirilmesi öngörülüyor" diye ekledi.