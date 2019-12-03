Kremlin: Putin'le Erdoğan'ın ikinci S-400 partisi teslimatını ele alıp almayacakları belli değil

Rusya Devlet Başikanı Vladimir Putin'in ocakta beklenen Türkiye ziyareti esnasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile S-400 savunma sisteminin ikinci partisinin teslimatını ele alıp almayacakları sorusu karşısında, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov şunları söyledi: "Bunun ziyaretle bir ilintisi bulunmuyor. Rus ve Türk tarafının askeri-teknik işbirliği servisler sürekli olarak temas içerisinde. (Putin ve Erdoğan'ın görüşmelerinde bu hususu ele alıp almayacaklarına ilişkin) kesinleşmiş bir bilgi yok elimde. Ancak söylemek gerekir ki askeri-teknik işbirliği ülkelerimiz arasında mevcut olan bir şey ve söz konusu işbirliği devam etmekte."

Rusya'nın Türkiye ile imzaladığı anlaşma, bu ülkeye dört adet S-400 bataryası teslim edilmesini içeriyordu. Ayrıca anlaşma metninde, gerek olması halinde Türkiye'ye bir parti daha S-400 teslim edebileceği, istemesi halinde teslimat konusunda Türkiye'nin öncelikli olacağı belirtiliyordu.