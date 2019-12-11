Lavrov: ABD’nin yaptırımları yüzünden Kuzey Akımı-2 de TürkAkım da durmayacak

ABD’ye yaptığı iş ziyaretiyle ilgili gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD bütçesine gelince, bana kalırsa Kongre, ilişkilerimizi bozmak için her şeyi yapma arzusuyla dolmuş durumda. Barack Obama yönetimi döneminde başlatılanlar devam ediyor" dedi.

"Ancak biz bu tür saldırılara alışkınız, nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz" ifadesini kullanan Lavrov, açıklamasını "Sizi temin ederim ki ne Kuzey Akımı-2 ne de TürkAkım duracak” sözleriyle sonlandırdı.

ABD Kongresi’nde Demokrat ve Cumhuriyetçi parti üyeleri dün 2020 mali yılında askeri bütçenin yüzde 3.1 artaraj 738 milyar dolar olmasında anlaştı. Tasarıda Washington’ın Rusya ve Çin’in de aralarında görüldüğü farklı tehditlere ilişkin hususlar da yer aldı. Parlamenterler bir kez daha Rusya ile askeri alanda işbirliği yapılmasına yönelik ambargoyu uzattı, ABD hükümetinin Kırım’ın Rusya’nın olduğunu kabul etmesi yasaklandı. Ayrıca ‘Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanması’ gerekçesiyle Kuzey Akım-2 ve TürkAkım projelerine yönelik yaptırım getirilmesi istendi.