Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye muhaliflerle teröristleri ayırt edemiyor

Suriye’nin İdlib vilayetinin terör yuvası haline geldiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye sorumluluklarına rağmen henüz militanlarla muhaliflerin eylemlerini ayırt edemiyor" dedi.

Washington ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “İdlib terör yuvası haline geldi. Ne yazık ki bölgedeki Türk meslektaşlarımız henüz terör eylemlerine bulaşmamış silahlı muhalifleri El Nusralı teröristlerden ayırt etmeye yönelik sorumluluklarını yerine getirmedi” dedi.

Bunun zor bir iş olduğunun farkında olduklarını söyleyen Lavrov, “Vaktinde Obama yönetimi siyasi diyaloğa hazır olan militanları El Nusralı teröristlerden ayıracaklarını belirtmişti, ancak bu vaat yerine getirilmedi. Obama yönetimi bunu yapamadı” açıklamasında bulundu.

Washington’ın vaadini yerine getirmemesi nedeniyle ABD ile El Nusra arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiklerini belirten Lavrov, “Şüphemiz El Nusra’nın Suriye’nin meşru (Devlet Başkanı Beşar Esad) Esad yönetimine karşı kullanılmak için korunduğu yönündeydi” dedi.

© AFP 2019 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Washington ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu

‘İdlib böyle kalamaz, teröristlerden tamamen temizlenmeli’

Örgütün İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesini kontrolü altına aldığını kaydeden Lavrov, “Sadece kontrol altına almakla kalmayıp, buradan Suriye ordusu mevzilerine, sivil altyapılara ve Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne saldırı gerçekleştirdiler. Bu saldırıların her birine yanıt veriyoruz. Ancak elbette sonsuza dek bu durum böyle kalamaz, nihayetinde bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesi ve bölgenin tamamı üzerinde meşru hükümetin kontrolünün yeniden sağlanması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.