Rusya’nın uçak gemisinde yangın: 3 yaralı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynağın açıklamasına göre, Murmansk’ta demirli Amiral Kuznetsov gemisinde çıkan yangında en az üç kişi yaralandı. Mürettebattan iki kişiden de haber alınamıyor.

В Мурманске произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»



Крейсер загорелся во время ремонтных работ. pic.twitter.com/Dk8uTRE9wo — Актуальная Россия (@RussiaActually) December 12, 2019

Tamirat çalışmaları sırasında çıkan yangın, 600 kilometre karelik bir alana yayıldı. Olay yerine sekiz itfaiye ekibi sevk edildi.

Zvyozdoçka Gemi Tamirat Merkezi Sözcüsü Yevgeniy Gladişev, yangının geminin birinci güç odasındaki kaynak çalışmaları nedeniyle çıktığını belirtti.