Sovyet bilim insanları: Space Shuttle, Moskova'ya nükleer bomba atabilirdi

Akademisyen Mstislav Kelideş öncülüğündeki Sovyet bilim insanlarının ABD tarafından geliştirilen Space Shuttle adlı uzay gemisinin Moskova'ya nükleer bomba fırlatma imkanına sahip olduğunu düşündüğü ortaya çıktı.

Rus uzay tarihçisi Pavel Şubin, 1976 yılında SSCB Bilimler Akademisi Uygulamalı Matematik Enstitüsü tarafından hazırlanan raporu ilk kez yayınladı.

Rapora göre, Kaliforniya'daki Wanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan uzay gemisi, 70-80 dakika sonra ilk manevrasında eski Doğu Almanya Cumhuriyeti ve Çekoslavakya'dan SSCB'nin doğu sınırlarına uzanan bölgenin üzerinden geçti.

Raporu hazırlayan Sovyet uzmanlar, Güney Kutbu üzerinden uçan Space Shuttle'ın böylelikle savunma hattını kırmayı kolaylaştırdığını, zira SSCB'nin güney sınırının ve sınır boyunca yerleştirilen gözlem araçlarının merkez bölgelere yakın olduğunu ve dolayısıyla tehlikeleri geç fark ettiğini kaydetti.

Space Shuttle'ın atmosfere girdikten sonra tespiti ve kimlik tanımlamayı engelleyen iyonize plazma bulutun oluştuğu 67 kilometre yükseklikten Moskova'ya nükleer bomba atma imkanına sahip olduğunu belirten uzmanlar, bombanın 3-4 dakika içinde Moskova'ya ulaşabileceğini hesapladı. Ancak Amerikan uzay gemisi, yeniden manevra yaparak atmosfer dışına çıktı ve üsse geri döndü.

Sovyet uzmanlar raporda, SSCB'deki hedefleri kıtalararası balistik füzelerle vurmanın daha kolay olduğunu ve Space Shuttle'ın keşif için daha uygun olduğunu da itiraf etti.

'Rapor ve korku, Buran uzay mekiğinin üretilmesini sağladı'

Sputnik'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rus uzay ve havacılık uzmanı Vadim Lukaşeviç, bu raporun ve Space Shutlle'ın SSCB'de yarattığı korkunun SSCB'de Buran uzay mekiğinin geliştirilmesi kararının alınmasını sağladığının altını çizdi.

Lukaşeviç, bu raporun dönemin Sovyet lideri Leonid Brejnev'e sunulmasının ardından Brejnev'in Buran'ın üretilmesiyle ilgili çalışmalara başlama emri verdiğini ifade etti.

ABD'nin Shuttle projesine yanıt olarak SSCB'de geliştirilen Buran uzay mekiği, 15 Kasım 1988 tarihinde ilk ve tek uçuşunu gerçekleştirmişti.