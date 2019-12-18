Rusya’nın uzaktan kumanda edilebilen topçu silahı ilk kez çalışırken gösterildi

Rusya’nın 2S38 Derivatsiya isimli kendinden güdümlü silahı içerisinde mürettebat olmadan her türlü düşmanı top atışına tutabiliyor. Uzaktan kumanda edilebilen silah, testler sırasında ilk kez faaliyet halindeyken görüldü.

Rusya’nın 2S38 Derivatsiya isimli topçu silahı dondurucu havadaki testler sırasında ilk kez çalışır vaziyette görüldü. Tamamen otomatik olan silah döner bir kuleye sahip ve uzaktan üç kişilik mürettebat tarafından kumanda edilebiliyor.

Russia’s new remote-controlled self-propelled artillery unit is shown in action for the first time



READ MORE: https://t.co/NItchl6nxL pic.twitter.com/70TKcgKxgn — RT (@RT_com) December 17, 2019

​Başta uçaksavar bir sistem olan Derivatsiya, aynı zamanda yüksek hassasiyetle karadaki hedefleri de vurabiliyor.

Çok amaçlı silah, top atışlarıyla hafif zırhlı teçhizatlardan, gemilere, insansız hava araçlarından kruz füzelerine birçok düşman hedefini imha edebiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Zvezda TV’nin yayınladığı görüntülerde, silah Moskova’nın 400 kilometre uzağındaki Nijnıy Novgorod’da testlerden geçiyor. Araç ilk kez geçen yıl Moskova dışında yapılan bir silah fuarında görücüye çıkmıştı.