Rus vekil, Libya’ya Türk askeri gönderilmesinin olası sonuçlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, 'Libya’ya asker gönderme tezkeresini meclise getirecekleri' açıklamasını değerlendiren Krasov, “Türk makamlarının görevi ateşe odun atmak değil, orada (Libya) gerçek bir devlet yangını var ve bağımsız egemen bir devletteki durumu istikrara kavuşturmak için yardımcı olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TSK’nın Libya’da kullanılmasının bu ülkedeki durumu daha da ağırlaştırabileceğini ve sorunun siyasi yollardan çözülmesini gerektiğini kaydeden Rus vekil, “Ne de olsa bu, Libyalıların kendi meselesi. Her halükarda üçüncü bir taraf, yabancı bir devlet, şu anda Libya’da devam eden süreçler de dahil olmak üzere, başka bir devletin iç işlerine müdahale etmemelidir” şeklinde konuştu.