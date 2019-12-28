Roskosmos 2020’de yaklaşık 50 uzay lansmanı gerçekleştirecek

Roskosmos, önümüzdeki yıl 2019’da olduğundan iki kat daha fazla uzay lansmanı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Rusya, 2019’da 13’ü Baykanur, 8’i Plesetsk, 3’ü Kuru ve biri de Vostoçniy üssünden olmak üzere 25 uzay aracı fırlatma işlemi gerçekleştirdi.

Roskosmos TV sunucusu Vasiliy Kuçuşev, You Tube kanalından yaptığı yayında, “Yeni yıl bayramı onuruna uzay haritalarını biraz açacağız. Önümüzdeki yıl 2019’dan neredeyse iki kat daha fazla uzay lansmanı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın savunma ve uzay sektörlerini denetleyen Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, 2019 yılı için planlanan askeri uzay grubunun güncellenmesinin kesintiye uğradığını söyledi.

Borisov ayrıca, Rusya’nın daha önceden planlanmış uzay lansmanlarının yarısına yakınını farklı nedenlerden dolayı gerçekleştiremediğini belirterek, Rus roket ve uzay endüstrisinin 2019'daki kazasız uzay lansmanlarını tek başarı olarak nitelendirdi.