Rusya’da yabancı pilotların deneysel uçakları kullanmasına izin verilecek

Putin, Rusya’da yabancı pilotlara deneysel uçakları kullanma hakkı veren yasayı imzaladı.

Daha önce, Rusya Federasyonu Havacılık Yasası, yabancı ülke vatandaşlarının deneysel uçak, helikopter ve diğer hava araçları mürettebatı arasında bulunma hakkını kısıtlıyordu.

Yabancı ülke vatandaşı pilotlara deneysel hava araçları mürettebatına dahil olma hakkı sadece pilotluk eğitimi, gösteri uçuşu veya sertifikasyon uçuşları için veriliyor.