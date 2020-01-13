Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da her iki tarafın dışişleri bakanları ve savunma bakanlarını içeren Rus-Türk heyetlerinin Libya konulu görüşmelerinin Moskova'da başladığını doğruladı.

Türk ve Rus heyetlerin Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı https://t.co/hc9n8DGcSZ pic.twitter.com/kEfKKoWxrz — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 13, 2020

Ayrıca Zaharova söz konusu görüşmelere yakında Libyalı tarafların da katılacağı açıklamasını yaptı.

Daha önce Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayiz es Serrac ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter'in Moskova'ya vardıkları belirtilmişti.

Rusya'nın Libya temas grubunun başkanı Lev Dengov bugün Moskova'da gerçekleşecek görüşmelerde Libyalı taraflar arasında bir barış anlaşması imzalanması olasılığının ve bu anlaşmanın içeriğinin ele alınacağını belirtmişti.

Bunun yanında Dengov, her ikisi de bulunacak olan Serrac ve Hafter'in birbirleriyle görüşüp görüşmeyeceğinin henüz belli olmadığını da kaydemişti.

Libyalı tarafların, Rusya liderliği ve Türk delegasyonunun temsilcileri ile ayrı ayrı görüşmelerinin olacağını belirten Dengov, Birleşik Arap Emirlileri ve Mısır temsilcilerinin de söz konusu görüşmelere gözlemci olarak katılacağını da aktarmıştı.