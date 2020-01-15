Rus senatör: Medvedev’e aslında Devlet Başkanı Yardımcısı görevi önerildi

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Vekili Vladimir Cabarov, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı’ pozisyonunu oluşturarak bu görevi Medvedev’e önereceği yönündeki açıklamasını yorumladı.

Cabarov, Putin’in başbakanlık görevinden istifa edeceğini bildiren Dmitriy Medvedev’e aslında Devlet Başkanı Yardımcısı görevine geçmesini önerdiğini söyledi.

“Bu en yüksek mevkiidir. Devlet Başkanı’nın Rusya Güvenlik Konseyi’nin başkanı olduğu dikkate alınırsa, bu görev aslında Devlet Başkanı Yardımcısı” diyen Cabarov, bunun ‘çok onurlu ve önemli bir görev’ olduğunu vurguladı.

Medvedev’in deneyimli bir politikacı olduğunun altını çizen Cabarov, kendisinin hem devlet başkanlığı, hem de başbakanlık yaptığını ve ‘muazzam deneyimini yeni görevinde kullanabileceğini’ kaydetti.