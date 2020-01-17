Lavrov: Ukrayna uçağı İran'da insan hatası sonucu düşürüldü

Rusya diplomasisinin 2019 yılındaki çalışmalarının değerlendirildiği basın toplantısında konuşan Lavrov'a İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili görüşleri soruldu.
"Bu bir insan hatası. Bunun kasıtlı bir eylem olmadığını sanırım herkes anlamıştır. İran da hatasını kabul etti" diyen Lavrov, ölenlerin akrabalarının tazminat alma hakkına sahip olduğunu ve İran tarafının bu başvuruları dikkate alacağını düşündüğünü söyledi.
Lavrov, Rusya'nın hem İran'daki uçak trajedisinin hem de 2014'te Ukrayna'da yaşanan Malezya uçağı trajedisinin aydınlatılmasını istediğinin altını çizdi.
'Washington ile Tahran'ın gerilimi azaltma vakti geldi'
'İran, nükleer anlaşma için birçok şey yaptı'
İran nükleer anlaşmasına da değinen Lavrov, Tahran'ın bu anlaşma için birçok şey yaptığını ve bunun karşılığında Batılı ülkelerin ticari kısıtlamaları kaldırması gerektiğini belirtti.
ABD'nin ise bunun aksine herkesin İran'la ticaret yapmasını yasakladığına ve yaptırım tehdidinde bulunduğuna dikkat çeken Lavrov, "Avrupa ülkeleri ise, yaptırımların bypass edilmesi için bir mekanizma geliştirdi. Moskova, Avrupalıların mevcut duruma çözüm bulunması için daha fazlasını yapması gerektiğinden ve yapabileceğinden emin" diye konuştu.
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