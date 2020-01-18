Medvedev, istifasından önce nükleer buzkıranlar için 127 milyar rublelik kaynak ayırdı

Eski Başbakan Dmitriy Medvedev'in, istifasını sunmadan önce 'Lider' projesi kapsamında nükleer buzkıran inşa edilmesi için 127 milyar ruble (yaklaşık 2 milyar 60 milyon dolar) tutarında kaynak ayırdığı belirtildi.

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı pravo.gov.ru'da yer alan belgeye göre Medvedev, 15 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hükümetin istifasını sunmadan önce 'Lider' projesi kapsamında inşa edilmesi planlanan 3 nükleer buzkıran için 2027'ye kadar kullanılmak üzere 127 milyar rublelik kaynak tahsis etti.

'Lider' projesi kapsamındaki nükleer buzkıranların dünyanın en güç nükleer buzkıranları olması bekleniyor.

Buzkıranlar, Kuzey Deniz Yolu'nda yıl boyunca gemi trafiğinin sağlanması için kullanılacak.