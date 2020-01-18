Lavrov: Rusya, NATO’nun Kuzey Kutbu bölgesine çekilmesine karşı çıkıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Kuzey Kutbu’na askeri çalışma yöntemleri getirmek için hiçbir neden görmediğini ve NATO’yu bu bölgeye çekme girişimlerine karşı çıktığını söyledi.

Rusya diplomasisinin 2019’da edindiği sonuçlarla ilgili basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kuzey Kutbu’na askeri çalışma yöntemi getirmek için herhangi bir neden yok" dedi.

"Bu bağlamda, NATO’yu bu bölgeye, kuzey ve yüksek enlemlere çekmenin yanlış bir girişim olduğunu düşünüyoruz" diyen Lavrov, "Kuzey Kutbu Konseyi ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin genelkurmay başkanlarının doğru güven düzeyini sağlamak için bir araya geldikleri eski uygulamanın devam etmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

Rus bakan, "Şimdi bu tür toplantıları, belki de uzmanların istişareleriyle başlayarak, devam ettirmeyi öneriyoruz" diye ekledi.