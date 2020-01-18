Putin’in Leningrad Bölgesi’nin Kirovsk ilçesindeki Nevskiy Pyataçok anıt kompleksini ziyaret ettiği, burada ‘Rubejniy Kamen’ (Sınır Taşı) adlı anıta çelenk ve çiçek bıraktığı bildirildi.

Leningrad kenti (St. Petersburg) 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Almanyası'nın Moskova'yı ele geçirme planlarının bir aşaması olarak Nazi ordusu tarafından kuşatılmıştı.

Putin, Leningrad Kuşatması’nın delinmesinin 77. yıldönümü etkinliklerine katıldı © Sputnik / Михаил Климентьев

Putin, Leningrad Kuşatması’nın delinmesinin 77. yıldönümü etkinliklerine katıldı © Sputnik / Михаил Климентьев

Putin, Leningrad Kuşatması’nın delinmesinin 77. yıldönümü etkinliklerine katıldı © Sputnik / Михаил Климентьев 1 / 3 © Sputnik / Михаил Климентьев Putin, Leningrad Kuşatması’nın delinmesinin 77. yıldönümü etkinliklerine katıldı

Nevskiy Pyataçok, Sovyet ordusunun Neva nehrinin sol yakasında kontrolünde kalan tek yerdi. Faşist kuşatmasını delme operasyonu sırasında en ağır çatışmalar Nevskiy Pyataçok’ta yaşanmıştı. 12-18 Ocak 1943’te düzenlenen İskra operasyonu sırasında Nevskiy Pyataçok’ta 30 binden fazla Kızıl Ordu askeri hayatını kaybetmişti.

Leningrad muharebesinde ölenlerin anısına 1972’de dikilen ‘Rubejniy Kamen’ anıtının üzerinde şair Robert Rojdestvenskiy’in şu satırları yer alıyor: “Siz, yaşayanlar, bilin ki, biz bu topraklardan gitmek istemedik, gitmedik. Kara Neva’da ölünceye kadar durduk. Siz yaşayasınız diye öldük."

Leningrad Kuşatması, tam 872 gün sürdü ve 27 Ocak 1944 tarihinde sona erdi.

Kuşatmada 1.5 milyon civarında kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.