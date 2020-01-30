Rus milletvekilinden Erdoğan’ın Astana açıklamasına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya'nın Suriye'de, Astana ve Soçi'de varılmış olan anlaşmalara ‘sadık olmadığı’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus vekil Şvıtkin, Rusya’nın tüm anlaşmalara sadık olduğunu, Türkiye’nin de sorun gördüğü konularda Rusya ile daha yakından çalışması gerektiğini belirtti.

'Türkiye'nin Rusya'yla daha yakın çalışması gerekiyor'

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Sputnik’e açıklamasında, Astana formatının var olmaya devam ettiğini belirterek, “Çeşitli formatlar kapsamında, Astana ve Soçi’de varılan anlaşmalara elbette uymaya devam ediyoruz. Ayrıca onları hiçbir şekilde ihlal etmiyoruz ve söz konusu anlaşmaların tarafı olan diğer ülkeleri de bunu yapmaya çağırıyoruz. Silahsızlandırma bölgesinde ortak Rus-Türk devriyesini başlatan taraf biziz. Bu yüzden anlaşmaları ihlal ettiğimiz kesinlikle söylenemez” dedi.

Türkiye ve Rusya’nın Suriye’deki işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunan Rus milletvekili, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Benim görüşüme göre, Türkiye’nin Rusya’yla daha yakın çalışması gerekiyor ve Türkiye’nin görüşüne göre çözüm bekleyen konular müzakere süreci ve yapıcı anlaşmalar düzleminde kalmalı. Türkiye’nin, Rusya ile karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulma anlamında daha yapıcı olması ve elbette tarafların bu konuda ortak zemin araması gerekiyor. Buna, düşman tarafları birbirinden uzaklaştırma ve Türk ve Rus tarafların söz konusu anlaşmalara ilişkin eylemleri de dahil. Aynı zamanda genel olarak Suriye çözümünü etkileyebilecek herhangi bir yıkıcı tutumdan kaçınılması gerekiyor”.

Türkiye ve Rusya’nın, Suriye’deki silahlı muhalefeti teröristlerden ayırabileceği konusunda kuşku duymadığını kaydeden Şvıtkin, “Bugün Rusya ve Türkiye, tarafları ayırma ve ayrıca bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi konusunda lider pozisyonda bulunuyor. Ülkelerimizin pozisyonlarını birbirine daha da yakınlaştıracak bu anlaşmalar, elbette istikrarın sağlanması ve düşman tarafları birbirinden uzaklaştırma süreçlerine olumlu etki yapacak” ifadelerini kullandı.

'Biz Türkiye'ye güveniyoruz'

Şvıtkin, “Biz Türkiye’ye güveniyoruz. Bugün Türk tarafını görmezden gelmek kesinlikle doğru değil. Türkiye, Astana anlaşmasının başlıca taraflardan biri. Ve elbette IŞİD’e daha büyük zarar verecek eylemler konusunda birlikte hareket edilmeli” diye konuştu.

Suriye ordusunun İdlib'e yönelik askeri harekatı nedeniyle Rusya'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil" demişti.