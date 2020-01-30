Uçağı patlatmakla tehdit eden yolcu Moskova havalimanında gözaltına alındı

Uçuş sırasında uçağı patlatmakla tehdit eden kadın yolcunun Moskova’nın Domodedovo Havalimanı’nda gözaltına alındığı, yapılan arama sonucu patlatıcının bulunmadığı belirtildi.

S7 Havayolları’ndan yapılan açıklamada, Simferopol-seferini yapan yolcu uçağının, bir yolcu kadının üzerinde patlayıcı olduğu söylemesi üzerine Domodedovo Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldığı bildirildi.

Kadının, yerinden kalkıp çantasını göstererek içinde bomba olduğunu bağırdığı ifade edildi.

'Bomba bulunmadı'

Uçak, Domodedovo Havalimanı’na indikten sonra içindeki 195 yolcu ile birlikte güvenli bir yere park yerine götürüldü ve arama çalışmaları başladı.

S7’den yapılan açıklamada, “Kadın yolcuda patlayıcı düzenek olduğu yönündeki bilgi doğrulanmadı. Tüm yolcular uçaktan çıktı ve havalimanının terminalinde tekrar güvenlik kontrolünden geçiyorlar. Çantasında bomba olduğunu iddia eden kadın gözaltına alındı, onunla güvenlik memurları ilgileniyor. Her ihtimale karşı uçak ek olarak inceleniyor” dendi.