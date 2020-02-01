Rusya'da meteor düşme anı kameraya böyle yansıdı

Rusya'nın Ural Federal Bölgesi'nde bir meteor düştü. Meteorun yeryüzüne doğru ilerlediği anlar amatör kameralara yansıdı.

Ural Federal Bölgesi'ne bağlı Sverdlovsk'a 30 Ocak'ta meteor düştü. Gece 03.13'te yeryüzüne ulaşan meteorun düşme anları kameralar tarafından kaydedildi.

Meteorun İrbitsk ilçesindeki yerleşim yerleri üzerinde çok büyük bir hızla ilerlediği ve gökyüzünü etkili biçimde aydınlattığı görülüyor.