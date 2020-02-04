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23:51 04 Şubat 2020
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    ‘Rusya, Suriye’de Türkiye’nin çıkarlarını dikkate alıyor’

    © AA /
    Rusya
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    Rusya’nın Suriye’de Türkiye’nin çıkarlarını dikkate aldığını kaydeden Rus politikacı Markov, iki ülkenin Suriye’deki işbirliğini sürdüreceğini belirtti.

    © AA /
    Erdoğan, Putin ile İdlib’i görüştü
    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili, Rusya Toplumsal Odası üyesi, Dış ve Savunma Politikası Konseyi üyesi Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var” sözlerini değerlendirdi.

    'Sorun büyüdü ve HTŞ İdlib'in neredeyse tamamını ele geçirdi'

    Markov, “Rusya, Türkiye’nin çıkarlarını dikkate alıyor. Ama ortak çıkarlar da var. Mesela Soçi anlaşmasının anlamı, Türkiye’nin ılımlı silahlı muhalefet gruplarına etki yapması, onların da Hayat Tahrir Şam radikallerini bölgeden kovması ve barışçıl sürece katılmasıdır. Ayrıca bölge ekonomisinin canlanması için koşulların yaratılması, bunun için de Halep’i Lazkiye ve Şam’a bağlayan M4 ve M5 karayollarının trafiğe açılması gerekiyor. Eğer Türkiye bunu etkileyebilse yollar trafiğe açılır ve taraflar arasındaki gerilim bu denli büyük olmaz” dedi.

    Ama sorunun büyüdüğünü, Hayat Tahrir Şam örgütünün İdlib bölgesinin neredeyse yüzde 90’nını ele geçirdiğini hatırlatan Rus politikacı, “Sorun şu ki bunlar, müzakere sürecine katılması imkansız olan radikaller, bunlar hiçbir ateşkes anlaşmasını kabul etmiyor. Suriye hükümeti seçimle karşı karşıya kaldı, sabretmek veya taarruz başlatmak. Ankara’ya kendi gücüyle kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesine fırsat yaratmak için Şam’ı engelliyordu. Ama İdlib bölgesinden Halep’e saldırılar başlayınca durum çok daha karmaşık hale geldi” ifadelerini kullandı.

    'Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği sürecek'

    Tarafların uzlaşı elde etmeyi başardığını, Rusya’nın Suriye yönünde Türkiye ile işbirliğini sürdüreceğini söyleyen Markov, Halihazırda Suriye hükümetinin stratejik karayollarını kontrol altına almaya çalıştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca Halep’e saldırılara son vermek için İdlib’in kuzeydoğusunu ve Rus askeri üslere insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılara son vermek için Lazkiye ile sınırdaki bölgeyi kontrol altına almaya çalışıyorlar. Suriye ordusu daha ileriye gitmeyecek, Türkiye ile sınırda geniş bir güvenlik şeridi bırakacak, bu bölge Türk ordusunun kontrolü altında olacak”.

    Bu plan işlerken Türk askerlerden kimsenin zarar görmemesinin önemli olduğunu kaydeden Markov, “Bu yüzden Suriye ordusunun saldırısında Türk askerler ölünce Türk liderinin tepki vermemesi imkansızdı, bu açıklamalar da buradan kaynaklanıyor. Ama genel olarak Rusya ve Türkiye işbirliği yapıyor ve anlaşmalar başarıyla hayata geçiriliyor” yorumunda bulundu.

    Etiketler:
    Heyet Tahrir eş Şam'a (HTŞ), Astana süreci, Astana, Soçi, Sergey Markov, İdlib, Türkiye, Suriye, Rusya
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