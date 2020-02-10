Putin: Uluslararası durum giderek daha türbülanslı hale geliyor

Vladimir, bugün Rusya'da kutlanan Diplomatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak Rus diplomatları tebrik etti.

Rus diplomatların verimli çalışması sayesinde Rusya'nın Avrasya ve Latin Amerika ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeyi ve Afrika ülkeleriyle diyaloğu yeni seviyeye çıkarmayı başardığını belirten Putin, ancak uluslararası durumun 'giderek daha türbülanslı hale geldiğinin' altını çizdi.

Rus diplomatların stratejik istikrarın sağlanması için daha aktif çalışmalar yürütmesi gerektiğini kaydeden Putin, bunun için Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi üyeliğinin yanı sıra Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS dönem başkanlığının, G20, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü'ndeki ve diğer uluslararası yapılardaki katılımının kullanılması gerektiğini vurguladı.

Putin, Rus diplomasisinin önemli bir hedefinin de yurtdışındaki Rusların hak ve çıkarlarının gözetilmesine yönelik çaba sarf edilmesi ve Büyük Anavatan Savaşı (2. Dünya Savaşı) hakkındaki tarihi gerçeklerin korunması olduğunu belirterek, "İnisiyatif alarak, yaratıcı bir şekilde ve Rusya'nın çıkarlarını gözeterek çalışmaya devam edeceğinizden eminim" diye ekledi.